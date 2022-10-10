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В Венесуэле объявлен трехдневный траур по погибшим в результате наводнений

Трехдневный траур объявлен в Венесуэле. В результате наводнений погибли 25 человек. 52 пропали без вести. Стихия обрушилась на север страны в ночь на воскресенье. Из берегов вышли несколько горных рек.

В зоне бедствия нет света, разрушены или затоплены жилые дома и другие здания. В поисково-спасательных работах участвует более тысячи военных. Жители пострадавших районов эвакуированы во временные приюты.

Фото: pixabay.com

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