В Венесуэле стартовали самые масштабные гражданско-военные учения за последние два века

В них принимают участие вооруженные силы и народное ополчение. Маневры продлятся в регионе до пятницы. Учения открыл лично президент Венесуэлы. Николас Мадуро ознакомился с образцами военной техники и подчеркнул, что будут выделяться дополнительные средства на закупку современного вооружения. Учения приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году была провозглашена независимость Венесуэлы.