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В Венесуэле стартует знаменитый карнавал

Несмотря на затяжной политический кризис, страна рассчитывает в ближайшие дни принять более 250 тысяч туристов. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро. Карнавальные шествия пройдут в боливарианской республике сегодня и завтра. Для обеспечения безопасности привлечены более 200 тысяч полицейских по всей стране.

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