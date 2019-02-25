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В Венесуэле усилены меры безопасности

В выходные на границе с Колумбией была совершена очередная провокация. Из толпы в полицейских полетели камни, прутья и коктейли Молотова.

Часть жителей приграничных поселков восприняла новость о ввозе гуманитарной помощи из США как повод присоединиться к антиправительственным выступлениям. Молодчики в масках заводили толпу. Они атаковали полицейских и военнослужащих. Есть раненые и погибшие. Правительство Николаса Мадуро рассматривает подготовку этих гуманитарных конвоев как прелюдию к иностранному вторжению. Ни один грузовик, правда, через границу в итоге не прошел.

В понедельник градус напряженности снизился. В поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступают Россия и Китай, а также Боливия, Куба и Никарагуа. Сам он обвиняет самопровозглашенного президента Гуайдо в работе на Соединенные Штаты. ЕС призвал воздержаться от военного вмешательства в дела Венесуэлы.

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