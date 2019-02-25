В Венесуэле усилены меры безопасности

В выходные на границе с Колумбией была совершена очередная провокация. Из толпы в полицейских полетели камни, прутья и коктейли Молотова.

Часть жителей приграничных поселков восприняла новость о ввозе гуманитарной помощи из США как повод присоединиться к антиправительственным выступлениям. Молодчики в масках заводили толпу. Они атаковали полицейских и военнослужащих. Есть раненые и погибшие. Правительство Николаса Мадуро рассматривает подготовку этих гуманитарных конвоев как прелюдию к иностранному вторжению. Ни один грузовик, правда, через границу в итоге не прошел.