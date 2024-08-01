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В Венесуэле восстанавливается общественный порядок после попытки госпереворота
Венесуэла восстанавливается после попытки госпереворота. Задержано свыше 1 200 человек. Власти обвиняют их в "провоцировании терроризма и насилия на улицах". Они устроили погромы: нападали на полицейских, занимались вандализмом.
Действующий президент отметил, что преступников готовили в Техасе, Колумбии, Перу и Чили. По словам Мадуро, в Венесуэле отмечены все признаки цветных революций. Несмотря на провокации извне, власти и силовики смогли восстановить общественный порядок и нормализовать ситуацию.
На одну из улиц Каракаса Мадуро вышел, чтобы пообщаться с отрядом нацгвардии. Видео опубликовано в его блоге в соцсети.
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