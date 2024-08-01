В Венесуэле восстанавливается общественный порядок после попытки госпереворота

Венесуэла восстанавливается после попытки госпереворота. Задержано свыше 1 200 человек. Власти обвиняют их в "провоцировании терроризма и насилия на улицах". Они устроили погромы: нападали на полицейских, занимались вандализмом.

Действующий президент отметил, что преступников готовили в Техасе, Колумбии, Перу и Чили. По словам Мадуро, в Венесуэле отмечены все признаки цветных революций. Несмотря на провокации извне, власти и силовики смогли восстановить общественный порядок и нормализовать ситуацию.