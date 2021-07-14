В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Николаса Мадуро

В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как отметил спикер национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, ведомство обладает информацией, что охранная фирма CTU Security, возглавляемая Антонио Итригато, была причастна к еще одному покушению. 4 августа 2018 года их целью стал Николас Мадуро. Напомним, тогда во время парада к трибуне с президентом направились несколько дронов с взрывчаткой. В результате взрыва ранения получили несколько гвардейцев, глава государства не пострадал.