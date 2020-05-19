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В Венеции гондолы получили право возобновить свою деятельность
На гондольерах не только знаменитые сине-белые футболки в полоску, но также маска и перчатки. В лодках специальной клейкой лентой на определенной дистанции отмечены места для пассажиров. Одновременно разрешено перевозить не более шести человек. В основном гондолы везут людей к рыбному рынку Риальто и в популярный район Дорсодуро.
В зонах посадки постоянно находятся работники в санитарных костюмах, которые дезинфицируют лодки перед тем, как люди поднимаются на борт.
Как сообщает Euronews, гондолы получили право возобновить свою деятельность, но по-настоящему они смогут работать лишь после того, как в Венеции появятся хотя бы туристы из Европы. Открытие границ для граждан из стран ЕС запланировано на 3 июня.
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