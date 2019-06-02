В Венеции круизный лайнер протаранил туристический теплоход

Пострадали как минимум пять человек. Видео аварии публикуют очевидцы. На кадрах огромный лайнер относит к причалу, после чего он врезается в теплоход около пирса. В этот момент на нем находились 130 человек. Несколько пассажиров из-за мощного толчка упали в воду. По всей видимости, капитан лайнера попросту не справился с управлением. Подробности происшествия выясняются.