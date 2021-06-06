В Венеции круизный лайнер встретили протестами

В Венецию прибыл первый с осени 2019 года круизный лайнер. Его встретили протестами. Жители считают, что правительство их обмануло. Ранее звучали обещания запретить судам проходить мимо площади Святого Марка и причаливать в историческом центре. Вместо этого корабли планировалось направлять в промышленный порт Маргера. Были приняты соответствующие постановления, однако лайнер не только пришвартовался у традиционного места стоянки, но и взял на борт 650 туристов. Последние месяцы город был свободен от туристов, и жители надеялись, что за это время проблема стоянки многоэтажных судов решится. Однако ожидания оказались напрасными.



