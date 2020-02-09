В Венеции начался карнавал

Традиционный венецианский карнавал начался. Он открылся накануне вечером парадом на гондолах и лодках по каналам города. Фестивальная тема года - "Игра, любовь и безумие". До конца февраля в городе на воде пройдет около 150 выступлений, а также концерты и балы. Центральные события праздника - "Полет ангела" и шествие Марий - состоятся уже на следующей неделе. Общий бюджет карнавала в Венеции - 2 миллиона евро.



