В Венеции обезвреживают бомбу времен Второй мировой войны

Масштабную операцию по обезвреживанию бомбы Второй мировой войны проводят в Венеции. Для этого было принято решение эвакуировать людей. Речь идет о трех с половиной тысячах человек. В районе операции ограничено движение транспорта, на несколько часов закрыли воздушное пространство над городом. Как только снаряд, который весит почти 250 килограммов, извлекут, его вывезут в открытое море и уничтожат.



