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В Венеции проливные дожди спровоцировали сильнейшее наводнение
В Венеции объявлено чрезвычайное положение. Проливные дожди спровоцировали сильнейшее более чем за полвека наводнение. Сезон аква альта - 2019 стал катастрофой. Улицы города больше не отличаются от знаменитых каналов. Туристов, впрочем, меньше не становится. А вот местные уезжают, причем отток населения фиксируется постоянно, люди больше не верят в будущее города. А ведь существует проект защитных барьеров, но его реализация почти не продвигается.
Слово Татьяне Волковой. О приходе высокой воды, или как ее называют в Венеции аква альта, говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от условной нулевой точки. Обычно это происходит поздно осенью, иногда весной или летом. И жители, и туристы готовы к такому развитию событий - чего еще ждать от города, буквально стоящего на воде? Уникальная архитектура Венеции с ее каналами и домами на сваях - едва ли не главная ее достопримечательность. Однако в этот раз высокая вода из природно-культурного феномена превратилась в настоящую угрозу. После проливных дождей ситуация осложнилась высоким приливом. Во вторник вечером начался настоящий потоп. Пострадали несколько десятков судов.
Уровень воды поднялся до 187 сантиметров - всего ничего до рекордных 194, зарегистрированных в 1966 году. Более 85 % города ушло под воду. 2 человека погибли, оба жителя острова Пеллестрина. Одного из них ударило током при попытке перезапустить электрический насос в затопленном доме. Кое-где вода хлестала прямо из розеток.
Многие улицы и площади оказались под водой, в том числе исторический центр, расположенный в низине. И хотя туристы обзавелись резиновыми сапогами и дождевиками, передвижение по городу стало крайне проблематичным. Ходить приходится по специальным настилам. Встал транспорт, многие достопримечательности закрыты для посещений. Однако туристы все равно гуляют по городу, делая селфи на фоне утопающего города. Кто-то из туристов уже решил пересечь вплавь площадь Святого Марка. Будет что рассказать друзьям об отпуске. А эту пару из Великобритании, заказавшую романтический ужин в одном из отелей, обслужили даже несмотря на затопленный пол.
Для владельцев магазинов и кафе ситуация плачевная
Испорчены товары и оборудование. Премьер-министр страны Джузеппе Конте обещал пострадавшим денежную компенсацию: частным лицам будут выплачивать 5 тысяч евро, а компаниям и магазинам - 20 тысяч евро. В мэрии открыл благотворительный счет для пожертвований.
Впервые в истории пострадало здание регионального парламента. По иронии судьбы вода начала поступать в зал заседаний после отклонения поправок по климату. Море добралось и до главной достопримечательности Венеции - собора Святого Марка. Вода проникла в крипту и базилику, дойдя до отметки 110 см. Еще предстоит оценить, насколько сильно нанесен ущерб, ведь уходя, морская вода оставляет соль, разъедающую фрески и даже камень. Пока собор закрыт для посещений. Историки утверждают, что за 1200 лет вода проникала в здание базилики всего пять раз и три раза за последние 20 лет. Это шестой и, похоже, такие случаи будут учащаться.
В середине недели уровень воды немного упал, чтобы в пятницу снова вырасти до 153 сантиметров. В городе объявили режим чрезвычайного положения, закрыли школы, а Совет министров Италии выделил 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения. Ущерб от наводнения оценили в миллиард евро.
Премьер-министр региона Венето Лука Зайя описал случившееся, как "полное апокалипсическое опустошение"
А мэр города Луиджи Бруньяро назвал наводнение прямым следствием процесса глобального потепления и призвал власти, наконец, довести до конца проект "План Моисея" - дамбы из 78 подвижных ворот, которые должны сдерживать высокие приливы. Конструкции, строительство которых было связано с многочисленными коррупционными скандалами, не прошли испытания. Их так и оставили лежать под водой лагуны.
Климатологи предсказывают, что с повышением уровня Мирового океана наводнения в Венеции будут происходить все чаще. Однако потопы в таких городах - это не только неудобства, риски для жизни и здоровья людей и неизбежный экономический ущерб. Тонет не город, тонет сама история Европы, мира, искусства и самого человечества. Остается лишь надеяться, что "План Моисей", названный в честь пророка, заставившего морские воды отступить, наконец, заработает. А угроза затопления прекрасной Венеции станет толчком к самым решительным действиям всего мирового сообщества по спасению планеты от глобального потепления. Главное не медлить, чтобы не осталось на память о Венеции лишь только селфи на фоне утопающего города.
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