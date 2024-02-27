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В Венгрии избрали нового президента

Венгерский парламент избрал нового главу государства, им стал Тамаш Шуйок.

На днях прежний президент ВенгрииКаталинНовак ушла в отставку. Незадолго до этого она неосторожно помиловала педофила, чем вызвала в стране громкий скандал.

Фото: CC BY-SA 4.0

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