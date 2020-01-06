В Венгрии лайнер Wizzair задымился на взлетной полосе

Самолет известного лоукоста Wizzаir задымился перед взлетом в Венгрии. Пассажиров рейса Дебрецен - Париж экстренно эвакуировали по аварийным надувным трапам в носовой части самолета. Впрочем, пожарные возгорания не обнаружили. В Wizzаir предположили, что ситуация могла возникнуть из-за попадания в салон испарений противообледенительной жидкости. Они и могли создать впечатление задымления. Точные причины выясняются.