В Венгрии назвали хулиганством меры Еврокомиссии против закона об ЛГБТ-пропаганде

"Легализованным хулиганством" назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действия Еврокомиссии. Речь идет о начале юридической процедуры устранения нарушений из-за венгерского закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в школах. Ранее Еврокомиссия потребовала от Венгрии и Польши в течение двух месяцев отменить дискриминационные ограничения в отношении ЛГБТ. "Позиция Европейской комиссии постыдна", - заявил Орбан в эфире венгерского радио.