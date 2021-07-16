ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Венгрии назвали хулиганством меры Еврокомиссии против закона об ЛГБТ-пропаганде

"Легализованным хулиганством" назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действия Еврокомиссии. Речь идет о начале юридической процедуры устранения нарушений из-за венгерского закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в школах. Ранее Еврокомиссия потребовала от Венгрии и Польши в течение двух месяцев отменить дискриминационные ограничения в отношении ЛГБТ. "Позиция Европейской комиссии постыдна", - заявил Орбан в эфире венгерского радио.

От Варшавы Еврокомиссия требует отменить решения властей ряда городов и населенных пунктов, объявивших себя "свободными от ЛГБТ зонами". Кроме судебного иска к обеим странам, рассматривается также возможность финансового наказания.


В рамках антикризисного пакета ЕС Польша и Венгрия рассчитывают получить десятки миллиардов евро каждая.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все