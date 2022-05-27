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В Венгрии ограничили продажу бензина

Венгрия ограничила продажу бензина иностранцам. Будапешт - главный противник введения эмбарго ЕС на российскую нефть, и бензин в этой стране самый дешевый в Европе. Это стало причиной так называемого бензинного туризма из соседних стран, что поставило под угрозу поставки топлива на заправки. Теперь машины с иностранными номерами заправлять будут по рыночным ценам.

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