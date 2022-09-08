В Венгрии ограничивают температуру в госучреждениях

Венграм придется одеваться на работу потеплее. Будапешт вводит ограничения на температуру в госучреждениях - она не должна превышать 18 градусов.

В качестве "хорошей новости" правительство пообещало обеспечить каждому жителю по 10 кубометров дров по замороженным ценам. Купить их можно будет напрямую в лесхозах.