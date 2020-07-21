93 штрафа и пятикратное лишение прав за одну поездку заработал водитель в Венгрии

Венгерская полиция сообщает о сомнительном рекорде одного из местных водителей. За одну только ночную поездку по Будапешту он получил 93 штрафа. На красный сигнал светофора нарушитель проехал 9 раз. Также 11 раз он не отреагировал на приказ остановиться и дважды въехал под "кирпич". В конце концов водителя остановить удалось: как и ожидалось, он оказался мертвецки пьян. 34-летний нарушитель заслужил пятикратное лишение прав, хотя сделать это можно лишь однажды.