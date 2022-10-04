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В Венгрии закрываются театры
Энергетический кризис продолжает ударять по всем сферам жизни европейцев. Не пощадил и искусство. В Венгрии закрываются театры. Уже в ноябре не будет работать 111-летний оперный в Будапеште. Счета на коммунальные услуги увеличились в 8-10 раз. Оплата отопления зала на 1800 мест оказалась неподъемной. Власти предложили закрыть культурные учреждения временно лишь на зиму. Однако есть опасения, что не все смогут вновь открыться после такого простоя. Высокая инфляция, ослабление валюты и затраты на электроэнергию влекут за собой тяжелые финансовые потери.
Фото: Pixabay
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