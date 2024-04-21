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В Венгрии заявили, что не будут участвовать в действиях НАТО по поставкам помощи Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет принимать участие в действиях НАТО, направленных на поставки вооружений Украине и подготовку украинских военнослужащих. Об этом пишетТАСС.
Петер Сийярто заявил, что до сих пор НАТО как организация не вмешивалась в конфликт в Украине. Но теперь несколько стран альянса "выступают за то, чтобы он взял на себя координирующую роль в поставках оружия украинской армии и обучении украинских военных". При этом Сийярто отметил, что Венгрия не хочет участвовать в подобных операциях на территории страны.
Сийярто также добавил, что на венгерское правительство будет оказано давление со стороны руководства и некоторых членов НАТО, чтобы заставить его пойти на уступки. Тем не менее Будапешт не намерен менять свою позицию. По словам министра, пока действующее венгерское правительство находится у власти, "этого не произойдет".
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