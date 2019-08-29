В Верховной раде определились с коалицией

Представлять ее будет всего одна фракция - "Слуга народа"президента Зеленского. Она, напомним, насчитывает 254 депутата. Согласно Конституции Украины, большинство в Раде составляет 226 депутатов. Таким образом партия Зеленского имеет те же полномочия, что и коалиция и может самостоятельно формировать большинство, не привлекая к сотрудничеству другие партии. Помимо коалиции в правительстве также создано пять фракций. Напомним, в Киеве сегодня первое заседание депутатов нового созыва. Они по традиции приняли присягу на верность государству. И, как стало известно сегодня, Рада решила работать до упора - пока не будут рассмотрены все повестки дня. Сообщается, что помимо ряда важных назначений парламентарии могут рассмотреть сегодня до 70 законопроектов.



