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В Верховной раде Украины зарегистрировали проект о признании Беларуси страной-агрессором
Проект постановления о признании Беларусистраной-агрессором зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал украинскогопарламентарияЯрослава Юрчишина.
"Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором... Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины", - написал Юрчишин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такая мера необходима в качестве наглядной демонстрации введения в силу санкций в юридической плоскости.
На сайте Рады зарегистрирован 16 июня 2023 года "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблееСовета Европы, Парламентской ассамблееНАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Республики Беларусь государством-агрессором". Самого текста законопроекта на сайте парламента нет.
Фото: © Sputnik
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