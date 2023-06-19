В Верховной раде Украины зарегистрировали проект о признании Беларуси страной-агрессором

Проект постановления о признании Беларусистраной-агрессором зарегистрирован в Верховной раде Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал украинскогопарламентарияЯрослава Юрчишина.



"Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором... Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины", - написал Юрчишин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такая мера необходима в качестве наглядной демонстрации введения в силу санкций в юридической плоскости.



На сайте Рады зарегистрирован 16 июня 2023 года "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблееСовета Европы, Парламентской ассамблееНАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Республики Беларусь государством-агрессором". Самого текста законопроекта на сайте парламента нет.

