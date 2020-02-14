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В Вероне влюбленных встречает Джульетта
Сегодня в мире отмечают День святого Валентина. В самом романтичном городе Италии Вероне всех влюбленных встречает сама Джульетта. Весь год знаменитой героине Шекспира шлют письма девушки с просьбой о любовном совете. Ежегодно Верона получает до 10 тысяч таких писем.
70 000 валентинок для ветерана
В США рекордное число валентинок получил 104-летний ветеран Второй мировой Билл Уйат. Ему пришло целых 70 тысяч писем и открыток. Все из-за его внучки, которая решила сделать дедушке приятное и попросила о валентинках людей в соцсетях. Однако такого количества откликнувшихся не ожидал никто.
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