В Вероне влюбленных встречает Джульетта

Сегодня в мире отмечают День святого Валентина. В самом романтичном городе Италии Вероне всех влюбленных встречает сама Джульетта. Весь год знаменитой героине Шекспира шлют письма девушки с просьбой о любовном совете. Ежегодно Верона получает до 10 тысяч таких писем.

