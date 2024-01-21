В Виченце произошли столкновения с полицией во время акции в поддержку Палестины

Суббота выдалась неспокойной во многих странах Западной Европы. Новые атаки Израиля на населенные пункты сектора Газа и юга Ливана вызвали серьезное возмущение у итальянских активистов.

В десятках городов Апеннинского полуострова прошли акции в поддержку палестинского народа. В ряде случаев митинги выливались в ожесточенные столкновения с полицией. В городе Виченца конфликт приобрел особенно серьезный размах. В итоге полиция была вынуждена применить практически все виды спецсредств, включая слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули.