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В Вифлеем съехались тысячи паломников со всего мира

Особенно торжественно и трепетно отмечают Рождество Христово на родине Иисуса Христа. В Вифлееме центр торжеств - базилика рождества Христова. Наряду с храмом Гроба Господня она является одним из двух главных христианских храмов Святой земли. В полночь здесь начнется праздничная месса. Накануне в Вифлеем съехались представители разных христианских церквей и тысячи паломников со всего мира.

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