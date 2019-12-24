В Вифлеем съехались тысячи паломников со всего мира

Особенно торжественно и трепетно отмечают Рождество Христово на родине Иисуса Христа. В Вифлееме центр торжеств - базилика рождества Христова. Наряду с храмом Гроба Господня она является одним из двух главных христианских храмов Святой земли. В полночь здесь начнется праздничная месса. Накануне в Вифлеем съехались представители разных христианских церквей и тысячи паломников со всего мира.



