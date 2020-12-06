В Вифлееме зажглись огни на рождественской елке

Огни на праздничной ели зажглись в столице Рождества - городе Вифлеем. Лесную красавицу установили на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова.

В бразильском Сан-Паулу на фестивале огней зажгли световые инсталляции и скульптуры. Насладиться праздничной атмосферой можно было из окна автомобиля.