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В Вильнюсе открылся саммит НАТО
Пытаясь оправдать пафосность мероприятия, западные политики активно соревнуются по части весомости своих заявлений. Вот, например, литовский президент Науседа призвал союзников заняться строительством баз вдоль восточной границы альянса. При этом все без исключения пытаются внушать миру оборонный характер своего военного образования.
Когда я был канцлером казначейства, то наблюдал самое большое увеличение расходов на оборону после окончания холодной войны. Почему? Потому что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, возрастают, и мы правильно инвестируем в собственную защиту. Это не просто инвестиции в армию, в наши вооруженные силы, важно, что инвестируем в укрепление наших союзов с другими странами по всему миру. У нас новое партнерство с американцами и австралийцами. Мы создаем новое поколение истребителей с японцами и итальянцами.
Много шума из ничего
Генсек Столтенберг подтвердил, что на саммите Киеву не предложат вступить в альянс немедленно. На что Зеленский уже обиженно назвал это: "Беспрецедентным и абсурдным, когда не определены временные рамки приглашения!" Единственный реальный результат, достигнутый в рамках подготовки к саммиту, - это согласие Анкары на вступление в НАТО Швеции.
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