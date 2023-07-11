В Вильнюсе открылся саммит НАТО

Когда я был канцлером казначейства, то наблюдал самое большое увеличение расходов на оборону после окончания холодной войны. Почему? Потому что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, возрастают, и мы правильно инвестируем в собственную защиту. Это не просто инвестиции в армию, в наши вооруженные силы, важно, что инвестируем в укрепление наших союзов с другими странами по всему миру. У нас новое партнерство с американцами и австралийцами. Мы создаем новое поколение истребителей с японцами и итальянцами.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании