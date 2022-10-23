В Вильнюсе прошла акция против политики властей Литвы

Около тысячи человек вышли на митинг Союза семей Литвы в Вильнюсе. Участники несли баннеры с лозунгами "Меньше Брюсселя, больше здравого смысла!" или же "Еще два года преступной власти грозят катастрофой". Главной идеей собрания стала защита традиционных ценностей, Конституции и независимости страны от внешнего управления. Участники выступили против резкого повышения цен на энергоносители и политики властей, которые не только не ищут пути выхода из кризиса, но лишь усугубляют его.