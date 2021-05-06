3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Вильнюсе протестуют против закрытия санатория "Беларусь"
В Вильнюсе прошла акция протеста против закрытия правительством Литвы санатория "Беларусь". Возглавил движение протестной автоколонны, а это более 70 машин, мэр Друскининкая. Участники акции побывали под стенами всех учреждений и организаций, которые имели отношение к административному террору против санатория. От банка, где заморожены счета, машины отправились к президентуре, затем - к офису премьер-министра, к МИД и сейму.
Надежд на благополучное разрешение конфликта у протестующих не осталось. В январе счета санатория арестовали. Таким образом, лишились зарплат 400 человек - причем, главным образом литовцев. Правительство настаивает, что речь идет о реализации европейской стратегии санкций против Беларуси, хотя удар пришелся в основном по гражданам страны-соседки. Работники санатория угрожают объявить голодовку, в которой намерены принять участие не только сами пострадавшие, но также их семьи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП