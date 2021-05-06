В Вильнюсе протестуют против закрытия санатория "Беларусь"

В Вильнюсе прошла акция протеста против закрытия правительством Литвы санатория "Беларусь". Возглавил движение протестной автоколонны, а это более 70 машин, мэр Друскининкая. Участники акции побывали под стенами всех учреждений и организаций, которые имели отношение к административному террору против санатория. От банка, где заморожены счета, машины отправились к президентуре, затем - к офису премьер-министра, к МИД и сейму.

Надежд на благополучное разрешение конфликта у протестующих не осталось. В январе счета санатория арестовали. Таким образом, лишились зарплат 400 человек - причем, главным образом литовцев. Правительство настаивает, что речь идет о реализации европейской стратегии санкций против Беларуси, хотя удар пришелся в основном по гражданам страны-соседки. Работники санатория угрожают объявить голодовку, в которой намерены принять участие не только сами пострадавшие, но также их семьи.