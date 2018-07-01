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В Вильнюсе с этого дня ввели налог для туристов

Его сумма - один евро в сутки. Это не коснется несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями. Сборы литовские власти планируют направить на развитие туристической отрасли. В частности, увеличится число авиаперелетов, появится больше указательных знаков для гостей города.

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