В Вильнюсе стартовал двухдневный саммит НАТО

Сегодня в Вильнюсе, а точнее в американской губернии, стартовал саммит НАТО. В повестке мифическая "российская угроза", обсуждение расходов на оборону и снабжение оружием Украины. Правда, лидеры стран блока через одного заявляют, что НАТО не несет угрозы. Но, думаю, с этим вряд ли согласятся те, кто пережил бомбардировки Югославии. Впрочем, еще в 90-е альянс давал клятвы, что не собирается расширяться на Восток. Но за последние пару десятилетий многое изменились. И сегодня лживая организация, по-другому не скажешь, пытается зажечь котел войны у границ Союзного государства.

Всего НАТО провела 8 полноценных волн расширения. За 12 дней до начала вероломной спецоперации в Югославии, 12 марта 1999 года, блок насчитывал 16 стран. Но именно в этот день в нарушение всех договоренностей и гарантий НАТО начала свое расширение на Восток. Тогда к блоку присоединились Венгрия, Польша и Чехия. Еще через 5 лет - Болгария, Румыния, Словакия, Словения и страны Прибалтики. В 2009 к альянсу примкнули Албания и Хорватия. Еще через 8 лет - Черногория, в 2020-м - Северная Македония. В этом году, несмотря на пусть временное, но сопротивление Венгрии и Турции, НАТО пополнила Финляндия. И сейчас альянс насчитает 31 страну союзника. Но после жесткого давления на Турцию - на подходе и Швеция. Членство же Украины остается под большим вопросом. Который будет рассмотрен на нынешнем саммите. Евгений Белоусов расскажет подробнее.

В Вильнюсе, столице нынешней американской губернии, стартовал двухдневный саммит НАТО. Для Литвы это первое международное мероприятие такого уровня. Всего в нем принимают участие 48 делегаций стран-членов и стран - партнеров альянса. Общее число гостей - около 2 тысяч 400 участников, включая 40 глав государств. Такого нашествия чужеземцев литовцы не видали уже давно. Впрочем, и не увидят. Для простых жителей встреча лидеров альянса создает скорее одни неудобства. Старый город практически полностью закрыт, остановлена работа аэропорта, магистрали столицы недоступны для личного транспорта. Но кого в верхушке литовских властей интересует мнение и удобство рядовых избирателей, когда нужно обслужить сливки западного общества.

Что касается НАТО, из оборонительного альянса она явно превратилась в сборище параноиков, которые спят и видят - ни сегодня-завтра Россия и ее союзники пойдут на Запад открытым фронтом. Литовский лидер Науседа, назвав Беларусь губернией России, призвал союзников срочно заняться строительством баз вдоль восточной границы альянса и расторгнуть договор Россия-НАТО, который, к слову, Вашингтон давным-давно нарушил.

Россия - самая большая угроза для НАТО. В связи с этой угрозой нам требуется принять новые планы обороны. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Путин пошел на войну, потому что хотел меньше НАТО, но получает больше НАТО, больше военного присутствия организации в восточной части и двух новых членов, Финляндию, а затем Швецию, которая вскоре присоединится к альянсу. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Другие лидеры занимаются аффирмацией, заставляя самих себя верить в исключительно мирные планы альянса.

НАТО ни для кого не представляет угрозы. Это организация коллективной безопасности. Йонас Гар Стере, премьер-министр Норвегии

Полной же определенности с решениями, которые будут приняты на саммите, пока нет. Политики активно соревнуются по части сенсационности своих заявлений. Генсек Столтенберг вообще сейчас как уж на сковородке. Он заявил, что на саммите Киеву не предложат вступить в альянс немедленно (при этом стране пообещают план практической поддержки и создадут Совет Украина - НАТО).

Я ожидаю, что союзники направят четкий и позитивный сигнал о продвижении Украины к НАТО. Я предложил пакет из трех элементов с более практической поддержкой, с многолетней программой обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими вооруженными силами и силами альянса, это приблизит Украину к НАТО. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Впрочем, какой сигнал или, скорее, жест, направят Киеву в НАТО, уже понятно. Ранее стало известно, что США и Германия заблокировали вступление Украины в альянс. Да и в текущей редакции заявления блока по Украине нет конкретики по вступлению или хотя бы приглашению в альянс, пишет DerSpiegel. В документе указано, что будущее Украины - в НАТО. На этом, в принципе, точка.

Зеленский обиженно оценил все это так: "Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться в переговорах с Россией".

Заговорили вновь о возможности переговоров и в Варшаве. По мнению Анджея Дуды, НАТО может ввести миротворческую миссию в Украину после окончания конфликта. Все будет зависеть от того, какие договоренности будут достигнуты на мирных переговорах, если Украина решит их вести.

Вы должны осознавать это: если бы Украина была принята в НАТО сегодня, во время войны, она бы сначала потребовала, чтобы была провозглашена статья 5-я. Тогда другие союзные государства должны были бы помочь защитить Украину. Тогда дело дошло бы до войны. Анджей Дуда, Президент Польши

Чтобы хоть как-то загладить праведный гнев Зеленского, на саммите ему решили преподнести ряд дорогостоящих подарков. Президент Макрон пообещал передать ВСУ ракеты дальнего радиуса действия "Скальп" - они способны нести 450 кг взрывчатки и поражают цели на расстоянии до 250 км. Об увеличении объемов военной помощи сообщила Норвегия: вместо обещанного пакета на четверть миллиарда, Осло отправит Киеву оружия на миллиард долларов. И, наконец, Германия пообещала передать Украине оружия на 700 млн евро: в этом пакете будут два зенитных комплекса "Пэтриот", а также 40 БМП и 25 танков "Леопард".