3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Вильнюсе водителя, который мешал проведению ЛГБТ-парада, оштрафовали и лишили водительских прав
Литва решила показать свою европейскую "толерантность" во всей красе. В Вильнюсе оштрафовали и на год лишили прав водителя, который мешал проведению ЛГБТ-парада. Как сообщают местные СМИ, полицейские установили, что, когда на улице образовался затор, водитель демонстративно выражал недовольство, сигналил, хулигански объезжал остановившиеся автомобили по тротуару, тем самым создавая угрозу безопасности движения. На защитника традиционных семейных ценностей составлен протокол об административном правонарушении за хулиганское и опасное вождение.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов