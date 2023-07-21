В Вильнюсе водителя, который мешал проведению ЛГБТ-парада, оштрафовали и лишили водительских прав

Литва решила показать свою европейскую "толерантность" во всей красе. В Вильнюсе оштрафовали и на год лишили прав водителя, который мешал проведению ЛГБТ-парада. Как сообщают местные СМИ, полицейские установили, что, когда на улице образовался затор, водитель демонстративно выражал недовольство, сигналил, хулигански объезжал остановившиеся автомобили по тротуару, тем самым создавая угрозу безопасности движения. На защитника традиционных семейных ценностей составлен протокол об административном правонарушении за хулиганское и опасное вождение.