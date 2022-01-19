Фобии страха и у литовских политиков. Министр обороны Арвидас Анушаускас в связи с проводимыми в Беларуси учениями намерен провести консультации с послами 9 стран НАТО. Литва вдобавок собирается увеличить число призывников на 400 человек и отправить инструкторов в помощь украинской армии. А три недели назад Литва, Латвия и Эстония объявили о совместной закупке реактивных систем залпового огня.