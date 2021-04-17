В Виндзоре прошли похороны принца Филиппа - супруга британской королевы. Несмотря на разногласия, проститься с Филиппом собралось все королевское семейство, включая принца Гарри, который недавно спровоцировал своим интервью громкий скандал. Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Его воля - чтобы похороны остались делом семейным. Так и вышло. Из-за ковидных ограничений на церемонию пришли три десятка ближайших родственников.

