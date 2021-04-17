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В Виндзоре прошли похороны принца Филиппа

В Виндзоре прошли похороны принца Филиппа - супруга британской королевы. Несмотря на разногласия, проститься с Филиппом собралось все королевское семейство, включая принца Гарри, который недавно спровоцировал своим интервью громкий скандал. Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Его воля - чтобы похороны остались делом семейным. Так и вышло. Из-за ковидных ограничений на церемонию пришли три десятка ближайших родственников.

Памятник принцу Филиппу установят в центре Лондона

Нынешнее место упокоения не станет для Филиппа окончательным. Известно, что после кончины королевы супруги воссоединятся. Их прах предадут земле в королевском приделе виндзорской церкви Святого Георгия.

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