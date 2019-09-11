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В Винницкой области из-за природных пожаров гремят взрывы на складах боеприпасов

Идет локализация места возгорания. Жертв и пострадавших нет. Ранее в Харьковской области был локализован пожар торфа на территории военного полигона. Там накануне прогремели три взрыва боеприпасов. Местные жители жаловались на сильное задымление населенных пунктов. Ликвидацией пожара занимались военные и пожарные.

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