В Винницкой области из-за природных пожаров гремят взрывы на складах боеприпасов

Идет локализация места возгорания. Жертв и пострадавших нет. Ранее в Харьковской области был локализован пожар торфа на территории военного полигона. Там накануне прогремели три взрыва боеприпасов. Местные жители жаловались на сильное задымление населенных пунктов. Ликвидацией пожара занимались военные и пожарные.