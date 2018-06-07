В Вирджинии американский солдат угнал бронетранспортер с базы Национальной гвардии

Полиция преследовала угонщика, однако нарушитель успел проехать в сторону Ричмонда около 100 километров, прежде чем правоохранителям удалось его остановить. Что заставило 29-летнего военнослужащего угнать БТР, выясняется. По данным некоторых СМИ, солдат находился под действием наркотиков.