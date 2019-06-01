Трагедия в Вирджинии-Бич. Недовольный госслужащий расстрелял своих коллег в здании госадминистрации. Бывший работник коммунальных служб зашел в муниципальный центр и открыл беспорядочный огонь по людям.

В результате перестрелки с полицией нападавший был убит. Им оказался 40-летний Де-Вейн Крэддок. В Департаменте коммунальных услуг города Вирджиния-Бич он занимался местными дорожными проектами. Точные мотивы преступления выясняются. По одной из версий, он страдал психическим заболеванием.