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В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракт у монумента "Родина-мать зовет!"
ФСБ России обнародовала видеозапись спецоперации. Боевиков попытались задержать ночью в лесу, где у них был оборудован тайник. В нем они прятали огнестрельное оружие и взрывчатку, а также литературу религиозного характера. Боевики открыли по правоохранителям огонь, в результате сами были застрелены. По данным российских спецслужб, экстремисты спонсировались из Сирии и также планировали нападения на здания органов власти и места проживания военных.
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