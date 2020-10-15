В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракт у монумента "Родина-мать зовет!"

ФСБ России обнародовала видеозапись спецоперации. Боевиков попытались задержать ночью в лесу, где у них был оборудован тайник. В нем они прятали огнестрельное оружие и взрывчатку, а также литературу религиозного характера. Боевики открыли по правоохранителям огонь, в результате сами были застрелены. По данным российских спецслужб, экстремисты спонсировались из Сирии и также планировали нападения на здания органов власти и места проживания военных.