Трагедия на Волге. В Волгограде столкнулись баржа и частный катамаран. Погибли десять человек. Неизвестной остается судьба одной женщины. Ее сейчас ищут. Всего на борту 12-местного прогулочного судна находились 16 пассажиров и экипаж - то есть всего 28 человек! Спасти удалось пятерых. Трех госпитализировали. ЧП произошло в километре от берега. Есть информация, что за штурвалом находился владелец судна, экс-депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Хахалев, который имел судимость по пяти статьям. Он и нарушил правила перевозки. Судно, кроме того, не состояло на учете.