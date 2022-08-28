В Волгоградской области горит рынок, пожар перекинулся на одну из многоэтажек

Пожар уже перекинулся на одну их многоэтажек - там загорелась квартира. Очевидцы сообщают: в доме занялись балконы. В тушении задействованы более 40 человек и 25 единиц техники. Официальные причины пожара пока не названы, но по некоторым сообщениям местных, ЧП могло случиться из-за несоблюдения правил техники безопасности во время ремонта крыши.