ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Волгоградской области горит рынок, пожар перекинулся на одну из многоэтажек

Масштабный пожар в российском городе Волжский. Загорелся рынок, пламя быстро распространилось.

Периодически слышны громкие хлопки, возможно, взрываются баллоны с газом. На месте работает МЧС. Жителей соседних домов эвакуируют.

Пожар уже перекинулся на одну их многоэтажек - там загорелась квартира. Очевидцы сообщают: в доме занялись балконы. В тушении задействованы более 40 человек и 25 единиц техники. Официальные причины пожара пока не названы, но по некоторым сообщениям местных, ЧП могло случиться из-за несоблюдения правил техники безопасности во время ремонта крыши.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все