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В Волгоградской области горит рынок, пожар перекинулся на одну из многоэтажек
Масштабный пожар в российском городе Волжский. Загорелся рынок, пламя быстро распространилось.
Периодически слышны громкие хлопки, возможно, взрываются баллоны с газом. На месте работает МЧС. Жителей соседних домов эвакуируют.
Пожар уже перекинулся на одну их многоэтажек - там загорелась квартира. Очевидцы сообщают: в доме занялись балконы. В тушении задействованы более 40 человек и 25 единиц техники. Официальные причины пожара пока не названы, но по некоторым сообщениям местных, ЧП могло случиться из-за несоблюдения правил техники безопасности во время ремонта крыши.
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