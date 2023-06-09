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В Воронеже упал беспилотник - повреждения получил многоэтажный дом

В Воронеже упал беспилотник - повреждения получил многоэтажный дом

Беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, спецслужбы работают на месте, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом.

"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Гусев.

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