В Воронеже упал беспилотник - повреждения получил многоэтажный дом

Беспилотник упал в Воронеже на улице Белинского, спецслужбы работают на месте, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева.



На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что небольшие повреждения получил многоэтажный дом.



"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Гусев.