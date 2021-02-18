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В Воронеже задержаны украинские неонацисты

Сотрудники ФСБ России задержали украинских неонацистов в Воронеже. При обысках изъяты экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие и средства связи с информацией о совершенных преступлениях. У одного из задержанных в гараже также найден предмет, напоминающий минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Он направлен на взрывотехническую экспертизу.

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