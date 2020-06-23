ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В восьми районах Сербии из-за наводнения ввели режим ЧС

В восьми районах Сербии из-за наводнения ввели режим ЧС

Более 700 домовладений затоплено. В одном из районов разрушены два моста. Прервано движение на нескольких региональных трассах. В течение дня ожидаются сильные осадки в центральной и южной частях Сербии. Жители некоторых населенных пунктов, пострадавших от затопления, ожидают эвакуации. Пожарные и спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все