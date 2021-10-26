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В Восточной Европе регистрируют пик заболеваемости COVID-19
В Восточной Европе регистрируют пик заболеваемости COVID-19. Стремительный рост новых случаев в Латвии, Румынии и в Украине.
В Украине отстранят от работы всех непривитых чиновников и учителей
Уже с 8 ноября непривитых украинских чиновников и учителей начнут отстранять от работы. При этом на сохранение заработной платы рассчитывать не приходится. Исключение составят лишь те, у которых есть "абсолютные противопоказания к вакцинации".
В Китае станут прививать от COVID-19 детей с трех лет
В Китае решено прививать от COVID-19 детей, начиная с трехлетнего возраста. Из-за новой вспышки заболевания в северо-западной провинции Ганьсу закрывают все туристические объекты. Жителей некоторых районов Внутренней Монголии призывают оставаться дома.
Осложнения от вакцин AstraZeneca и Pfizer
Страны на этом фоне продолжают наращивать темпы вакцинации. Однако не все препараты оказываются безопасными. Так, английские исследователи связали вакцины Pfizer и AstraZeneca с возникновением "семи редких неврологических осложнений". Как пишет Financial Times, проанализирована информация о 32 миллионах вакцинированных англичан. Согласно этим данным, среди получивших первую дозу препарата AstraZeneca увеличивалось число расстройств, в частности, синдрома Гийена-Барре. После вакцинации препаратом Pfizer наблюдался повышенный риск инсульта.
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