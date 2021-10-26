В Восточной Европе регистрируют пик заболеваемости COVID-19. Стремительный рост новых случаев в Латвии, Румынии и в Украине.

В Украине отстранят от работы всех непривитых чиновников и учителей

Уже с 8 ноября непривитых украинских чиновников и учителей начнут отстранять от работы. При этом на сохранение заработной платы рассчитывать не приходится. Исключение составят лишь те, у которых есть "абсолютные противопоказания к вакцинации".

В Китае станут прививать от COVID-19 детей с трех лет

В Китае решено прививать от COVID-19 детей, начиная с трехлетнего возраста. Из-за новой вспышки заболевания в северо-западной провинции Ганьсу закрывают все туристические объекты. Жителей некоторых районов Внутренней Монголии призывают оставаться дома.

Осложнения от вакцин AstraZeneca и Pfizer