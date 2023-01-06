3 января в возрасте 115 лет умерла старейшая жительница США Бесси Хендрикс, пишет ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

Американка была четвертым старейшим человеком в мире, по данным исследовательской группы геронтологов. Она родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова, пережила двух своих детей из пяти.

Когда женщине исполнилось 110 лет, она сказала, что секрет долгой и успешной жизни заключается в "тяжелой работе".