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В возрасте 115 лет умерла старейшая жительница США

В возрасте 115 лет умерла старейшая жительница США

3 января в возрасте 115 лет умерла старейшая жительница США Бесси Хендрикс, пишет ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

Американка была четвертым старейшим человеком в мире, по данным исследовательской группы геронтологов. Она родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова, пережила двух своих детей из пяти.

Когда женщине исполнилось 110 лет, она сказала, что секрет долгой и успешной жизни заключается в "тяжелой работе".

Фото:pixabay.com

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