В выходные сразу в трех американских штатах произошла стрельба, есть погибшие

Разгул насилия в США. Уик-энд (15 и 16 июня) запомнится американцам надолго. Сразу в трех штатах произошла стрельба. В техасском парке Раунд-Рок погибли 2 человека и 6 получили ранения. Во время рок-концерта в парке началась ссора и кто-то открыл огонь. Задержать стрелявшего полиции не удалось. В штате Мичиган сразу два нападения в пригородах Детройта: ранения получили около 16 человек, в том числе ребенок. В одном из инцидентов подозреваемого удалось задержать. Еще 5 человек пострадали от стрельбы в парке на городском празднике в Цинциннати. Кроме того, 7 человек получили огнестрельные ранения в штате Массачусетс. Стрельба произошла на молодежной вечеринке. В этом случае никого не арестовали, полиции даже не удалось обнаружить и изъять оружие.