В выходные все массовые мероприятия в Москве отменят

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение отменить в эти выходные в Москве все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об этом информируетРИА Новости.



Также сообщается, что первые пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" поступили в медицинские учреждения, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко держит ситуацию на контроле.



Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество обязано осудить трагические события в концертном зале "Крокус Сити Холл".



