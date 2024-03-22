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В выходные все массовые мероприятия в Москве отменят

В выходные все массовые мероприятия в Москве отменят

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение отменить в эти выходные в Москве все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об этом информируетРИА Новости.

Также сообщается, что первые пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" поступили в медицинские учреждения, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко держит ситуацию на контроле.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все мировое сообщество обязано осудить трагические события в концертном зале "Крокус Сити Холл".

При этом Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве.

ФОТО: pixabay.com

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