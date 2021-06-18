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В Ялте объявлен режим ЧП
В Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Город заливают дожди, улицы превратились в бурные реки. За шесть часов в городе выпала месячная норма осадков. Потоки воды сбивают с ног и сносят машины.
Центр города затоплен. Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом за помощью. Для борьбы со стихией нужны люди и техника. Жителей города эвакуируют. Есть опасения, что районы могут быть обесточены из-за наводнения.
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