В Ялте объявлен режим ЧП

В Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Город заливают дожди, улицы превратились в бурные реки. За шесть часов в городе выпала месячная норма осадков. Потоки воды сбивают с ног и сносят машины.

Центр города затоплен. Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом за помощью. Для борьбы со стихией нужны люди и техника. Жителей города эвакуируют. Есть опасения, что районы могут быть обесточены из-за наводнения.