3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Ялте в результате наводнения погиб человек, пострадали еще 8
В Ялте объявлен режим ЧС. Город заливают дожди, улицы превратились в бурные реки. Без электричества остались около 3 тысяч местных жителей. За сутки в городе выпала трехмесячная норма осадков. По сообщениям местных властей, такой погоды Ялта не видела около 100 лет. Потоки воды сносят деревья, машины и людей.
В результате наводнения погиб один человек, пострадали еще 8. Жителей затопленных зон эвакуируют. МЧС перебрасывает в Ялту дополнительные силы. Сейчас дождь постепенно стихает, погода улучшается.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП