ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Ялте в результате наводнения погиб человек, пострадали еще 8

В Ялте объявлен режим ЧС. Город заливают дожди, улицы превратились в бурные реки. Без электричества остались около 3 тысяч местных жителей. За сутки в городе выпала трехмесячная норма осадков. По сообщениям местных властей, такой погоды Ялта не видела около 100 лет. Потоки воды сносят деревья, машины и людей.

В результате наводнения погиб один человек, пострадали еще 8. Жителей затопленных зон эвакуируют. МЧС перебрасывает в Ялту дополнительные силы. Сейчас дождь постепенно стихает, погода улучшается.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все