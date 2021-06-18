В Ялте в результате наводнения погиб человек, пострадали еще 8

В Ялте объявлен режим ЧС. Город заливают дожди, улицы превратились в бурные реки. Без электричества остались около 3 тысяч местных жителей. За сутки в городе выпала трехмесячная норма осадков. По сообщениям местных властей, такой погоды Ялта не видела около 100 лет. Потоки воды сносят деревья, машины и людей.