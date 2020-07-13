В Японии 72 человека погибли из-за наводнений и оползней

Не лучше дела и в Японии. Там растет число жертв наводнений и оползней, которые продолжаются уже неделю. Погибли 72 человека, 13 пропали без вести. Под ударом стихии оказалась 21 префектура, повреждены более 14 тысяч домов в юго-западной части страны. 8,5 тысячи семей находятся без воды. Сегодня метеорологи снова прогнозируют осадки на севере острова Кюсю. Для проведения поисково-спасательных работ в зону стихийного бедствия направили военных.